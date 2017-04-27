Lufthansa увеличила убыток в I кв., но повысила выручку

Германская авиакомпания Deutsche Lufthansa AG, вторая по величине в Европе, увеличила чистый убыток в первом квартале 2017 года, но повысила выручку благодаря росту пассажиропотока.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в январе-марте составил 68 млн евро против убытка в 8 млн евро за аналогичный период прошлого года.

Тем временем скорректированная EBIT компании составила 25 млн евро против минус 53 млн евро в первом квартале прошлого года. Эксперты в среднем ожидали отрицательного значения показателя, минус 55 млн евро. Положительное значение показателя в традиционно слабом для компании зимнем квартале фиксируется впервые с 2008 года.

Выручка Lufthansa выросла на 11% - до 7,69 млрд евро.

В текущем году в целом, как ожидают эксперты, операционная прибыль компании снизится на 2,8%, до 1,76 млрд евро, а выручка повысится на 6,6%, до 33,8 млрд евро.

Капитализация Lufthansa снизилась на торгах в четверг на 3,8% и составляет 7,8 млрд евро.

Группе Lufthansa помимо одноименного бренда принадлежат Austrian Airlines, Swiss Airlines, Germanwings и доли в Brussels Airlines и американской JetBlue.