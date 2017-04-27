Фондовые рынки АТР слабо изменились в четверг после пяти сессий роста подряд

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона изменились слабо и разнонаправленно по итогам торгов в четверг.

Инвесторы следили за отчетностью крупных компаний и оценивали обнародованный накануне план налоговой реформы в США.

Сводный индекс АТР MSCI Asian Pacific практически не изменился в четверг после роста на 2,6% за последние пять сессий.

Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,2%, более широкий Topix - менее чем на 0,1%.

Гонконгский Hang Seng вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite увеличился на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2%, южнокорейский KOSPI - 0,1%, индийский BSE Sensex 30 понизился на 0,3%.

Вечером в среду власти США опубликовали одностраничный план налоговой реформы, которую президент Дональд Трамп ранее называл "феноменальной", однако никакой конкретики в этом документе инвесторы так и не увидели.

Кроме того, участники рынка оценивают статданные из Китая. Как показал отчет Государственного статистического управления страны, прибыль крупнейших промпредприятий страны в марте подскочила на 23,8% в годовом выражении.

Банк Японии в четверг сохранил основные параметры денежно-кредитной политики, включая целевую доходность 10-летних гособлигаций на уровне около нуля и процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1%, а также объемы стимулирования экономики.

Вместе с тем центробанк снизил оценку инфляции на текущий финансовый год, но повысил прогнозы роста ВВП на ближайшие два года.

Акции страховой компании AIA Group подорожали на 6,2% на торгах в Гонконге после того, как компания сообщила о росте стоимости новых активов на 53% в первом квартале.

Цена бумаг оператора казино Sands China Ltd. опустилась на 3,5%. Выручка его материнской компании в первом квартале выросла на 15%, однако динамика оказалась хуже, чем у конкурентов.

Капитализация Minth Group упала на 11% на новости о том, что производитель автозапчастей намерен сменить CEO и председателя совета директоров в сентябре.

Котировки акций интернет-компании Yahoo Japan опустились на 9,5%, рекордными темпами за 8 лет, на фоне слабого прогноза прибыли.