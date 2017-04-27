CEO Westinghouse: разработка плана реструктуризации будет завершена до июля, новый 5-летний бизнес-план – до августа

Westinghouse Electric Company (США) завершит разработку плана реструктуризации компании до июля, а новый пятилетний бизнес-план – до августа 2017 года, сообщил временный президент и исполнительный директор Westinghouse Electric Company Хосе Эметерио Гутьеррес.

"Мы планируем полностью завершить разработку плана реструктуризации до конца июня. Кроме того, до конца июля мы планируем разработать новый бизнес-план для компании, который будет включать в себя внедрение плана реструктуризации", - сказал он в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, план реструктуризации состоит из трех направлений: решение проблем в бизнесе строительства реакторов в США; улучшение структуры компании; подготовка к будущему росту.

"Первое – это решение проблем в бизнесе строительства реакторов в США. Мы хотим разработать в данном направлении долгосрочные решения, чтобы избежать подобных проблем в будущем. Второе направление включает в себя ряд улучшений по всей структуре компании, чтобы сделать ее более конкурентоспособной и более прибыльной. Третье – это подготовка компании к будущему росту", - сказал CEO Westinghouse.

Х.Э.Гутьеррес выразил надежду, что по результатам переговоров компании удастся достигнуть договоренности о завершении строительства четырех новых реакторов AP-1000 в США (по два блока на АЭС Vogtle и АЭС V.C.Summer - ИФ), смета по строительству которых увеличилась на $6,1 млрд.

По его словам, в дальнейшем компания намерена отказаться от работ по строительству реакторов, сосредоточившись в этом направлении бизнеса на предоставлении инжиниринговых услуг, поставкам оборудования и тестировании.

"В США так сложилась ситуация, что нам пришлось приобрести компанию, которая занималась строительством (Chicago Bridge and Iron - ИФ) и, таким образом, Westinghouse был вовлечен в строительство, особо этого не желая. В будущем мы хотим вернуться к модели, когда Westinghouse не занимается строительством, а работает в сфере инжиниринга, поставок и тестирования. Такую модель мы планируем использовать как в Великобритании, так и в Индии", - пояснил он.

Х.Э.Гутьеррес также сообщил, что компании хватит $800 млн стороннего финансирования, привлеченного для поддержки компании на период ее реорганизации.

"Мы на 100% уверены, что этого будет достаточно, чтобы поддержать компанию в течение процесса банкротства. Важным обстоятельством является то, что все остальные подразделения компании находятся в хорошем состоянии, продолжают генерировать прибыль и денежный поток. Именно поэтому мы уверены, что финансы и прибыль, которые генерируют другие компании плюс $800 млн будет достаточно в течение периода рассмотрения заявления о банкротстве", - отметил CEO Westinghouse.

Как сообщалось, Westinghouse Electric Company 29 марта 2017 года подала в суд заявление о банкротстве. Проблемы Westinghouse возникли на фоне крупных перерасходов на двух американских АЭС - в Джорджии и Южной Каролине. Объем задолженности американской компании на конец 2016 года составлял $9,8 млрд, по данным Toshiba.

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