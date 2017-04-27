Выход Norvik Banka из консорциума покупателей украинского Сбербанка может быть связан с санкциями ЕС – замглавы НБУ

Выход латвийского Norvik Banka из консорциума покупателей украинской "дочки" Сбербанка может быть связан с действующими в отношении России санкциями ЕС, считает заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова.

"Думаю, им (Norvik Banka – ИФ) это было сложно оформить, поскольку когда банк покупает акции кого бы то ни было, у него на эту же сумму уменьшается капитал. Плюс Norvik работает в Евросоюзе, могли сказаться санкции против России. Поэтому Norvik Banka как структурная единица из этой сделки (покупка украинского Сбербанка – ИФ) был исключен", - сказала она в интервью интернет изданию "Минфин".

Как сообщалось, Сбербанк России 27 марта объявил о планах по продаже 100% акций украинского дочернего банка консорциуму инвесторов. В него войдут латвийский Norvik Banka, который принадлежит бизнесмену Григорию Гусельникову, и белорусская частная компания, подконтрольная сыну владельца нефтяной компании "Русснефть" Михаила Гуцериева Саиду.

Сбербанк анонсировал, что сделка будет закрыта в первом полугодии 2017 года. Позднее источник говорил журналистам, что банк может быть продан до конца мая.

НБУ получил первый пакет документов для согласования приобретения 77,5% акций ПАО "Сбербанк" (Киев) 10 апреля. Документы подал гражданин Великобритании и РФ С.Гуцериев.

Второй пакет документов, от гражданина Великобритании и РФ Г.Гусельникова на покупку 22,5% акций ПАО "Сбербанк", Нацбанк получил 14 апреля.

Между тем, как сообщила в интервью "Минфину" Е.Рожкова, Нацбанк еще не получил полные пакеты документов.

"Пока посмотрим на то, что есть. Нужно проверить деловую репутацию инвесторов и все прочее. Естественно, будем связываться с латвийским регулятором, запросим данные по финансовому состоянию Norvik Banka… Обоих инвесторов мы обязательно будем приглашать к нам на разговор", - сказала она.

Замглавы НБУ также сообщила о наличии покупателей на остальные действующие в Украине банки с российским государственным капиталом.

"Есть потенциальные покупатели как на два больших, так и на два маленьких российских банка (Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк и VS Банк – ИФ). Между собой они не пересекаются. Но официальных уведомлений ни от одного из них у нас нет. Возможно, в процессе там что-то поменяется. Российские банки давно и активно ищут, кто бы их купил, и мы с ними где-то раз в месяц встречаемся, обсуждаем их перспективы", - сказала Е.Рожкова.

При этом замглавы НБУ отметила, найти покупателя на украинские активы сейчас непросто. Тем не менее, выход с рынка указанных финучреждений должен быть цивилизованным.

"Никого кирпичами закладывать не надо. Пусть у банков будет возможность уйти с рынка спокойно и без паники", - сказала замглавы Нацбанка.