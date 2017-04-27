Экономика

13:29 27.04.2017

"Укравтодор" договорился с ЕИБ о финансировании реконструкции дороги на участке Ковель-КПП "Ягодин"

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") достигло договоренности с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о финансировании проекта реконструкции международной автомобильной дороги М-07/Е-373 Киев - Ковель - Варшава, которая ведет к КПП на украинско-польской границе.

Как сообщила пресс-служба "Укравтодора", обсуждается возможность реконструкции участка дороги от Ковеля до КПП "Ягодин" и доведение ее до первой технической категории с четырьмя полосами движения.

Ожидается, что финансирование проекта будет осуществляться по схеме 50/50 за счет кредитных средств ЕИБ и грантовых средств ЕС. Эти проекты выбраны из 11 ранее предложенных к рассмотрению.

Участок дороги от Ковеля до КПП "Ягодин" имеет высокую интенсивность движения. КПП "Ягодин" является крупнейшим в Украине пунктом пропуска, через который проходит более 1,5 млн авто в год, 300 тыс. из них - грузовики.

Реконструкция дороги будет осуществляться по европейским стандартам безопасности и удобства участников дорожного движения.

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