Постановление НКРЭКУ об отмене абонплаты за распределение газа вступит в силу 28 апреля

Постановление Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), №494 от 10 апреля об отмене абонентской платы за распределение газа опубликовано в сегодняшнем номере газеты "Урядовый курьер".

Согласно тексту документа, он вступит в силу на следующий день после официальной публикации, то есть, 28 апреля.

Как сообщалось, НКРЭКУ 28 марта 2017 года приняла решение о вводе в действие абонплаты за распределение газа. Новая система предполагает отделение тарифов на транспортировку и распределение от цены газа, как товара.

Однако уже 10 апреля НКРЭКУ отменила свое решение о введении абонплаты за распределение газа для его доработки. Вместе с тем длительное время соответствующее постановление регулятора не публиковалось, что создало правовой вакуум в вопросе оплаты за газ и его распределение.