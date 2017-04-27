Нацкомфинуслуг будет проводить проверки финучреждений по обращениям граждан

Нацкомиссия по госрегулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) с 18 апреля 2017 года рассматривает все обращения потребителей финуслуг (физических лиц) о возможных нарушениях финучреждениями-лицензиатами их прав, в части невыполнения условий договора о предоставлении финуслуг, путем получения от Государственной регуляторной службы Украины согласования на проведение внеплановой проверки указанных в жалобах финучреждений.

Как сообщается на сайте регулятора, получение согласования от ГРС осуществляется согласно Порядку предоставления согласования на проведение внепланового мероприятия государственного надзора (контроля) на основании обоснованного обращения физического лица о нарушении субъектом хозяйствования его законных прав, утвержденного приказом Министерства экономического развития и торговли и ГРС 20 января 2017 года, зарегистрированного в Министерстве юстиции 9 февраля.

Нацкомиссия поясняет, что ввела соответствующие изменения в порядок рассмотрения обращений граждан в связи с принятием закона "О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" в ноябре 2016 года.