Экономика

12:00 27.04.2017

"Центрэнерго" в I кв.-2017 увеличило чистую прибыль в 3,2 раза

Энергогенерирующая компания ПАО "Центрэнерго" в январе-марте 2017 года увеличила чистую прибыль в 3,2 раза (на 581,249 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 851,143 млн грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, ее чистый доход за первый квартал возрос на 26,1% (на 654,819 млн грн) – до 3 млрд 166,937 млн грн, валовая прибыль – в 3,2 раза (на 744,281 млн грн), до 1 млрд 77,187 млн грн.

Как сообщалось, "Центрэнерго" в 2016 году увеличило чистую прибыль в 17,7 раза (на 365,011 млн грн) по сравнению с 2015 годом – до 386,867 млн грн, чистый доход – на 55,8% (на 3 млрд 832,259 млн грн), до 10 млрд 696,105 млн грн, валовую прибыль – в 9,1 раза (на 881,551 млн грн), до 990,2 млн грн.

"Центрэнерго" эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.

ВАЖНОЕ

НБУ в четверг объявил аукцион по покупке до $50 млн

Нацкомфинуслуг будет проводить проверки финучреждений по обращениям граждан

МЭРТ отказывается выполнять рекомендации АМКУ о смягчении требований к аудиторам госпредприятий

МХП в четверг определит цену и объем выпуска новых семилетних евробондов

Решение Стокгольмского суда по контракту на поставку газа Газпромом Нафтогазу ожидается 30 июня

ПОСЛЕДНЕЕ

ОПЗ в I кв. сократил чистый убыток почти в 4 раза

ЕИБ может профинансировать "Астарту" в сфере энергоэффективности и инноваций

Постановление НКРЭКУ об отмене абонплаты за распределение газа вступит в силу 28 апреля

Европейски рынки акций снижаются в четверг после шестидневного ралли

Аэропорт "Борисполь" в январе-марте 2017г удвоил чистую прибыль

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua/catalog5652.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА