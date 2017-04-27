"Центрэнерго" в I кв.-2017 увеличило чистую прибыль в 3,2 раза

Энергогенерирующая компания ПАО "Центрэнерго" в январе-марте 2017 года увеличила чистую прибыль в 3,2 раза (на 581,249 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 851,143 млн грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, ее чистый доход за первый квартал возрос на 26,1% (на 654,819 млн грн) – до 3 млрд 166,937 млн грн, валовая прибыль – в 3,2 раза (на 744,281 млн грн), до 1 млрд 77,187 млн грн.

Как сообщалось, "Центрэнерго" в 2016 году увеличило чистую прибыль в 17,7 раза (на 365,011 млн грн) по сравнению с 2015 годом – до 386,867 млн грн, чистый доход – на 55,8% (на 3 млрд 832,259 млн грн), до 10 млрд 696,105 млн грн, валовую прибыль – в 9,1 раза (на 881,551 млн грн), до 990,2 млн грн.

"Центрэнерго" эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.