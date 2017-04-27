Европейски рынки акций снижаются в четверг после шестидневного ралли

Фондовые индексы стран Западной Европы опускаются в начале торгов в четверг, инвесторы ждут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и оценивают отчетность крупных европейских компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:17 мск снизился на 0,45%, составив 387 пунктов. До этого индикатор рос 6 сессий подряд, чего не наблюдалось с середины февраля.

Британский индикатор FTSE 100 с открытия рынка потерял 0,5%, французский CAC 40 - 0,4%, германский DAX - 0,3%. Индекс пятидесяти крупнейших предприятий еврозоны Euro Stoxx 50 снизился на 0,5%.

Участники рынка ждут итогов заседания ЕЦБ, которое завершится в четверг. Большинство аналитиков не ожидают каких-либо изменений в денежно-кредитной политике банка, однако будут внимательно следить за тем, как глава центробанка Марио Драги оценит восстановление европейской экономики.

Также инвесторы ждут второго тура президентских выборов во Франции, который состоится 7 мая.

В четверг свою отчетность обнародовали многие крупные компании, включая Airbus, Total и Deutsche Bank.

Как показала отчетность Airbus, в первом квартале его чистая прибыль банка составила 596 млн швейцарских франков по сравнению с чистым убытком в 302 млн франков за аналогичный период годом ранее. Выручка банка увеличилась на 19% - до 5,5 млрд франков.

Deutsche Bank, крупнейший инвестбанк Германии, зафиксировал рост чистой прибыли более чем в два раза по итогам первого квартала 2017 года, несмотря на снижение выручки.

Французская Total увеличила чистую прибыль на 77% в январе-марте, до $2,85 млрд, благодаря росту цен на топливо.

Акции Airbus дешевеют на 1,2%, Deutsche Bank - на 3%, Total - на 0,3%.

Цена бумаг фармкомпании AstraZeneca уменьшилась на 1%. Компания отчиталась о снижении прибыли в минувшем квартале на 17%, до $537 млн, на фоне снижения продаж препарата Crestor для снижения уровня холестерина в крови.

Капитализация WPP Plc, крупнейшего рекламного агентства в мире, уменьшилась на 2,5%. Компания сообщила о росте выручки в первом квартале на 17%, до 3,6 млрд фунтов стерлингов ($4,64 млрд) благодаря позитивному эффекту от колебаний валютных курсов.

Котировки акций BBVA SA снизились на 1,7%, хотя испанский банк увеличил прибыль в январе-марте до 1,2 млрд евро с 709 млн евро за аналогичный квартал 2016 года и показатель превысил прогнозы рынка.