"Центрэнерго" направит на выплату дивидендов 193,4 млн грн

Собрание акционеров ПАО "Центрэнерго" 25 апреля приняло решение направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли за 2016 год, что составляет 193 млн 433,615 тыс. грн, сообщила пресс-служба генкомпании.

Акционеры также решили направить 35% прибыли в фонд развития производства, 15% - на пополнение резервного капитала.

Таким образом, собрание утвердило чистую прибыль "Центрэнерго" за 2016 год в размере 386,867 млн грн, тогда как в повестке собрания была указана сумма 625,541 млн грн.

С учетом сообщения пресс-службы о распределении чистой прибыли акционеры также решили не создавать фонд технического переоснащения, на пополнение которого предполагалось направить 15% чистой прибыли общества за 2016 год.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, собрание также согласовало два договора с госпредприятием "Держвуглепостач" на сумму 1 млрд 645,55 млн грн и 1,5 млрд грн.

Кроме того, акционеры переизбрали наблюдательный совет общества в составе Евгения Асташева, Виталия Денисенко, Александра Визира, Юрия Тараканова и Игоря Малого.

Как сообщалось со ссылкой на обнародованную 26 апреля годовую финотчетность, "Центрэнерго" в 2016 году увеличило чистую прибыль в 17,7 раза (на 365,011 млн грн) по сравнению с 2015 годом – до 386,867 млн грн, чистый доход – на 55,8% (на 3 млрд 832,259 млн грн), до 10 млрд 696,105 млн грн, валовую прибыль – в 9,1 раза (на 881,551 млн грн), до 990,2 млн грн.

"Центрэнерго" эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.

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