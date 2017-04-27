Совет ЕС и Европарламент договорились о минимизации последствий потенциального срыва поставок газа

Совет ЕС и Европейский парламент достигли предварительного соглашения о пересмотренном положении о мерах по обеспечению безопасности поставок газа, заявляют в Брюсселе.

Как сообщила в четверг пресс-служба Совета ЕС, это соглашение должно быть подтверждено Комитетом постоянных представителей государств-членов Евросоюза (Coreper).

"Главная цель регулирования, - объясняют в Брюсселе, - свести к минимуму воздействие потенциального срыва поставок газа путем улучшения сотрудничества между государствами-членами и, таким образом, способствовать улучшению функционирования внутреннего энергетического рынка".

Как считают в Совете ЕС, это предложение "воплощает в конкретные действия первое измерение Энергетического союза "Энергетическая безопасность, солидарность и доверие".

Предлагаемое постановление, а также решение о межправительственных соглашениях по газу являются двумя основными элементами стратегии Энергетического союза, уточняют в Совете ЕС.

Основными новыми элементами регулирования являются: укрепление регионального сотрудничества и координации в отношении групп риска государств-членов, обязательные региональные планы превентивных мер и планы действий в чрезвычайных ситуациях, а также региональные оценки рисков, которые должны быть подготовлены совместно всеми государствами-членами в рамках одной и той же группы риска.

Будет задействован механизм солидарности в экстремальных сценариях кризиса, предусматривается усиление контроля за соблюдением положений контрактов на поставку газа.

Соглашение предусматривает, что региональное сотрудничество будет включать подготовку моделирования концепции аварийных коридоров поставок, поддержку Еврокомиссией стран группы риска при подготовке планов профилактических мероприятий и планов действий в чрезвычайных ситуациях.

В качестве механизма крайнего решения будет задействована солидарность. К ней будут прибегать после того, как все чрезвычайные меры будут исчерпаны, чтобы обеспечить адекватную компенсацию. Государство-член, требующее солидарности, сможет найти наиболее выгодное предложение среди нескольких стран ЕС. Вводится понятие "заказчик, защищенный солидарностью".

Предусматривается обмен информацией: долгосрочные газовые контракты, которые обеспечивают 28% годового потребления природного газа, будут доведены до сведения компетентного органа в соответствующем государстве ЕС. В коммерческих соглашениях будут указаны только детали контракта. Уведомления о существующих контрактах должны быть сделаны через 12 месяцев после того, как этот регламент вступит в силу.

Если компетентный орган сомневается в последствиях такого контракта для безопасности поставок газа в государстве ЕС и в регионе, он должен уведомить Европейскую комиссию.

В случае заключения газовых контрактов, которые могут поставить под угрозу безопасность поставок государствам-членам, региону или союзу в целом, Еврокомиссия может потребовать от предприятия предоставить детали договора, сообщается в коммюнике Совета ЕС.

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