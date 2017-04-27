Экономика

11:10 27.04.2017

Польская PGNIG подала жалобу в ЕК на Газпром в связи с предполагаемым нарушением антимонопольного права

Польская PGNIG подала жалобу в ЕК на "Газпром" в связи с предполагаемым нарушением антимонопольного права, говорится в отчете "Газпрома".

Жалоба польской PGNIG поступила в Европейскую комиссию 14 марта 2017 года в связи с предполагаемым нарушением ПАО "Газпром" и его дочерней организации ООО "Газпром экспорт" статьи 102 договора о функционировании ЕС, отмечается в отчете. В связи с жалобой ЕК было зарегистрировано дело NАТ.40497.

В своей жалобе PGNIG утверждает, что "Газпром" нарушает антимонопольное право ЕС путем: несправедливой ценовой политики в отношении PGNIG, воспрепятствования трансграничной торговле газом, "контрактного связывания".

"Возбуждение дела не является началом формальной стадии расследования и не означает признания ПАО "Газпром" виновным в нарушении антимонопольного права ЕС. На данный момент невозможно оценить потенциальное негативное воздействие проводимого расследования на деятельность ПАО "Газпром" в Европе и на финансовое положение ПАО "Газпром" в целом", - подчеркивается в отчете.

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