Прибыль Samsung в I квартале стала рекордной за три года

Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics Co. увеличил чистую прибыль в первом квартале 2017 года в полтора раза, показатель стал рекордным за три года.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее прибыль в январе-марте составила 7,68 трлн вон ($6,8 млрд) по сравнению с 5,25 трлн вон за аналогичный период 2016 года. Аналитики, опрошенные агентством FactSet, ожидали этот показатель на уровне 7,1 трлн вон.

Выручка незначительно увеличилась и составила 50,55 трлн вон. Операционная прибыль подскочила почти на 50%, до 9,9 трлн вон.

Такие сильные показатели могут отчасти успокоить опасения инвесторов, вызванные проблемами с новым флагманским смартфоном Galaxy S8 и обвинениями фактического главы Samsung Ли Джэёна в коррупции.

Отмечается, что почти две трети операционной прибыли Samsung пришлось на подразделение по выпуску микрочипов - 6,3 трлн вон.

Акции компании на торгах в Сеуле в четверг подорожали на 2,4%. Капитализация компании составляет 331,3 трлн вон ($293 млрд).