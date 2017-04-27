Экономика

09:51 27.04.2017

Евро стабилен перед заседанием ЕЦБ, иена дешевеет после заседания Банка Японии

Евро в четверг стабилен в паре с долларом, а также по отношению к большинству основных валют мира в ожидании апрельского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), при этом иена слабо дешевеет на итогах заседания Банка Японии.

Евро стоил $1,0900 на 8:27 кв 27 апреля по сравнению с $1,0904 по итогам торгов в Нью-Йорке в среду.

Курс единой европейской валюты к японской составил к этому времени 121,29 иены против 121,10 накануне. Доллар в паре с иеной поднялся до 111,27 иены/$1 по сравнению со 111,06/$1.

Банк Японии в четверг сохранил основные параметры денежно-кредитной политики, включая целевую доходность 10-летних гособлигаций на уровне около нуля и процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1%, а также объемы стимулирования экономики.

Вместе с тем центробанк снизил оценку инфляции на текущий финансовый год, но повысил прогнозы роста ВВП на ближайшие два года.

По мнению экономистов, ЕЦБ сохранит ультрамягкую денежно-кредитную политику на апрельском заседании, оставив основные процентные ставки и стимулирующие меры на прежних уровнях. Вместе с тем инвесторы и аналитики ждут новых сигналов о сроках и иных параметрах сворачивания программы количественного смягчения (QE).

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