Нефть дешевеет утром в четверг

Цены на нефть опускаются в четверг, инвесторы оценивают данные о запасах топлива и добыче в США.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:07 кв опустилась на $0,19 (0,37%) - до $51,63 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы снизились в цене на $0,28 (0,52%) - до $51,82 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшился к этому времени на $0,26 (0,52%) - до $49,36 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт подорожал на $0,06 (0,12%) - до $49,62 за баррель.

Как сообщило накануне министерство энергетики США, запасы нефти в стране по итогам прошлой недели сократились на 3,64 млн баррелей, снижение фиксируется третью неделю подряд. Эксперты ожидали снижения запасов на 1,75 млн баррелей. Тем не менее добыча нефти в США за минувшую неделю выросла на 13 тыс. баррелей в сутки, до 9,27 млн б/с.

Нефтяной рынок продолжает следить за высказываниями представителей стран ОПЕК о том, как идут переговоры о продлении соглашения об ограничении добычи.

Накануне министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил журналистам, что на этой неделе он проведет телефонные переговоры со своим российским коллегой Александром Новаком, а их личная встреча состоится в течение последующих двух недель.

По оценкам аналитика Abu Dhabi Investment Authority Кристофа Рюля, цены на нефть могут упасть ниже $40 за баррель, если нефтедобывающие страны не договорятся о продлении соглашения, поскольку на сокращение мировых запасов может уйти минимум два года, даже если спрос будет превышать предложение на 500 тыс. б/с.