Глава Минфина подчеркивает актуальность создания СФР в связи с обысками в ИК "Драгон Капитал"

Министр финансов Украины Александр Данилюк выразил сожаление в связи с информацией об обысках Службой безопасности Украины (СБУ) в инвестиционной компании "Драгон Капитал" (Киев), одной из ведущих в стране, и вновь подчеркнул важность создания в стране Службы финансовых расследований (СФР) вместо налоговой милиции и подразделений СБУ и МВД по борьбе с экономическими преступлениями.

"Узнал об обысках СБУ … во время встреч с инвесторами в Бостоне. Вчера проводил такие встречи в Нью-Йорке. Подобные утренние новости из Киева обычно не помогают переговорам", – написал глава Минфина на своей странице в Facebook.

По его мнению, широкий общественный резонанс вокруг этого обыска является индикатором низкого уровня доверия к правоохранительным органам.

"Мы строим либеральную экономику, в том числе для того, чтобы быть в состоянии обеспечить безопасность страны. А для этого нужны соответствующие реформы правоохранительной системы. Создание новой аналитической СФР остается необходимым шагом для решения этой проблемы", – подчеркнул А.Данилюк.

Как сообщалось, в среду СБУ провела обыск в офисе ООО "Драгон Капитал" (украинской структуры Dragon Capital), касавшийся программы контроля рабочего времени сотрудников компании, и изъяла часть оборудования. Это программное обеспечение (ПО) компания официально приобрела в 2015 году у ООО "Стахановец ПРО" (Днепр) и планировала использовать в качестве системы контроля рабочего времени сотрудников.

В свою очередь, СБУ заявило о выявлении восьми компаний, среди которых - Dragon Capital, которые использовали запрещенное "российское шпионское ПО со скрытыми функциями негласного доступа, в том числе к информации с ограниченным доступом".

Об обысках СБУ в среду в связи с закупленным ранее ПО сообщила также "дочка" НАК "Нафтогаз Украины" – компания "Укргазвыдобування".

Основанная в 2000 году Dragon Capital – одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.

Миноритарным пакетом Dragon Capital с 2007 года владел Goldman Sachs, один из крупнейших мировых банков. В начале апреля 2017 года инвесткомпания заключила соглашение с банком об обратном выкупе своих акций.

Основатель Dragon Capital чех Томаш Фиала много лет является президентом Европейской бизнес ассоциации.