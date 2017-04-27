Депутаты предложат альтернативный правительственному законопроект о разрешении купли-продажи земли физ- и юрлицам с 2018г

Ряд депутатов работает над разработкой альтернативного правительственному законопроекта, который будет предусматривать разрешение права купли-продажи земли физическим и юридическим лицам с 2018 года.

"В парламент Кабмин подаст свой законопроект где-то 15 мая, который, скорее всего, будет ограничивать право покупки 200 га. Если правительство затянет и до июня не подаст законопроект, то о земельной реформе можно вообще забыть", - сказал на пресс-конференции в Киеве в среду народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Мушак.

Он уточнил, что вместе с коллегами из аграрного и финансового комитетов готовит альтернативный законопроект, который будет внесен через 2 недели после правительственного в Верховную Раду на рассмотрение.

Документ будет предусматривать открытие рынка земли с 2018 года, право купли-продажи получат юридические и физические лица. Частные лица смогут стать собственниками не более 500 га, юрлица – не более 20% земель сельхозназначения района (ориентировочно 20 тыс. га), 9% земель сельхозназначения области (ориентировочно 110 тыс. га), 1% земель сельхозназначения всей страны (около 400 тыс. га).

Согласно материалам, розданным в ходе конференции, предусматривается, что большинство транзакций будут проводится через электронные аукционы, что предотвратит массовую спекулятивную скупку земель.

Договора аренды, заключенные д аукционов, сохранят свою силу до окончания их сроков.

Минимальная цена земучастков определяется не ниже уровня нормативно-денежной оценки. Средняя цена продажи гектара земли прогнозируется на уровне 1500 $/га.

Согласно раздаточным материалам, земля сможет предоставляться под залог в банки. В случае конфискации участков банк обязан их продать в течение 2 лет.

По оценкам разработчиков законопроекта, доходы госбюджета в результате продажи 1 млн га сельхозземель госсобственности составят $1,5-2 млрд, ожидаемые инвестиции в АПК в первые 2-3 года запуска рынка – $10 млрд.

Одним из разработчиков документа является экс-министр экономики Айварус Абрамавичус.

"Нужно прописать все детали закона о рынке земли, я буду участвовать в разработке документа с Алексеем Мушаком. Переходящий период перед полным запуском рынка должен длиться не больше, чем один год, при этом, чем больше будет ограничений, тем ниже буде стоимость земли", - сказал он журналистам в ходе пресс-конференции.

По его словам, если мораторий на продажу земель сельхозназначения будет отменен Конституционным судом, то это создаст юридический коллапс, поэтому нужно взвешенно подойти к решению вопроса запуска земельного рынка.

Как сообщалось, меморандум о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом по программе расширенного финансирования предусматривает принятие закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Кабинет министров первоначально ожидал его принятия до конца декабря 2016 года. Вместо этого Верховная Рада в конце октября 2016 года продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения, введенный в 2002 году, до 2018 года.

Этим решением парламент поручил своим комитетам и профильному министерству в течение полугода наработать необходимые законопроекты.

Министр финансов Александр Данилюк ожидает подготовку законодательной базы для осуществления земельной реформы к концу мая 2017 года.

В тоже время 55 народных депутатов направили обращение в Конституционный суд относительно отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Они рассчитывают, что решение суда может быть принято осенью.

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовый считает, что первым этапом запуска рынка земли должен стать запуск продажи прав аренды на земельные участки для сельскохозяйственных нужд.