Курс гривни на межбанке в среду еще немного укрепился

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился до 26,575 грн/$1 с 26,6 грн/$1 по завершении торгов в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,56-26,59 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,5889 грн/$ с 26,6318 грн/$ в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил $288,82 млн, тогда как в предыдущий рабочий день составил $335,5 млн.