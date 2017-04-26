Цены на нефть перешли к росту на данных о запасах в США, Brent - $52,3 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в среду на данных об объемах запасов топлива в США, сообщает MarketWatch.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:51 кв подорожали на $0,18 (0,35%) - до $52,28 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличились на $0,5 (1,01%) - до $50,06 за баррель.

Как сообщило министерство энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 3,641 млн баррелей - до 528,702 млн баррелей.

По данным Американского института нефти (API), обнародованным накануне, резервы за минувшую неделю выросли на 897 тыс. баррелей. При этом консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагал сокращение запасов на 1 млн баррелей.

Аналитики Goldman Sachs оценивают как высокую вероятность продления соглашения ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти. Если так произойдет, WTI будет торговаться в диапазоне $55-60 за баррель. В случае отказа от этих договоренностей есть риск падения котировок на $3-5 за баррель.

Базовый сценарий предусматривает котировки WTI в $57,5 за баррель и Brent - $59 за баррель, заявил глава сырьевого отдела Goldman Sachs Джеффри Карри в интервью Bloomberg.

При этом в обзоре аналитиков банка говорится, что укрепление рубля и высокая стоимость привлечения денег снижают выигрыш российских компаний и бюджета страны от роста нефтяных цен и делают продление соглашения с ОПЕК менее интересным для РФ.

Министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил журналистам в среду в Баку, что на следующей неделе в России проведет переговоры с российским коллегой Александром Новаком по вопросу продления соглашения между странами ОПЕК и не-ОПЕК по вопросу сокращения добычи нефти.