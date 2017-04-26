"Укрзализныця" намерена в течение 5 лет инвестировать в развитие до 150 млрд грн

ПАО "Укрзализныця" рассчитывает инвестировать в отрасль порядка 130-150 млрд грн до 2021 года.

Согласно сообщению пресс-службы ПАО, такие планы заложены в стратегии модернизации ПАО "Укрзализныця" в 2017-2021 гг., которую 26 апреля одобрило его правление.

"Миссией ПАО "Укрзализныця" определено обеспечение устойчивого развития за счет предоставления качественных и доступных транспортных услуг. Для этого разработан механизм организационных мероприятий, который имеет цель превратить компанию в лидера транспортно-логистического рынка не только Украины, но и Европы", - отмечается в сообщении.

Стратегия предусматривает дальнейшее реформирование отрасли путем построения вертикально интегрированной структуры. В частности, будут созданы компании по направлениям деятельности, а не по региональному принципу, как было раньше. Бизнес-модель ПАО "Укрзализныця" будет построена на пяти бизнес-вертикалях: грузовые перевозки и логистика, пассажирские перевозки, инфраструктура, услуги тяги, производство и сервис. В течение 2017-2018 гг. будут созданы все компании по сегментам рынка.

В грузовом секторе, кроме традиционных перевозок будут созданы отдельные компании терминальных услуг, логистики, интермодальных перевозок. Предусмотрено, что к 2021 году доля рынка контейнерных перевозок железными дорогами увеличится с 29% до 45%. Концепцией развития предусмотрен прямой выход "Укрзализныци" на рынок транспортных услуг Европейского союза, развитие международных транспортных коридоров.

В плане развития пассажирского сектора в 2018 году будет создано шесть региональных компаний пригородных перевозок и вокзальная компания. Для улучшения качества обслуживания пассажиров предусмотрено приобретение нового подвижного состава, оптимизация его использования, внедрение новых стандартов обслуживания пассажиров. По предварительным подсчетам, такие меры позволят снизить убыточность пассажирских перевозок и увеличить доходность в 2021 году на 3,3 млрд грн.

В области тягового подвижного состава будет создана отдельная компания - оператор тяги. За пять лет будет приобретено 250 новых локомотивов и проведена модернизация существующих локомотивов.

"В целом инвестиции в отрасль за пять лет составят 130-150 млрд грн, что позволит полностью обеспечить потребности экономики Украины в железнодорожных перевозках", - отмечается в сообщении.

Стратегия будет обсуждена в трудовых коллективах, представлена на рассмотрение набсовета ПАО "Укрзализныця" и Кабинета министров Украины