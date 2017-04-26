Экономика

18:35 26.04.2017

Введение санкций в отношении украинской "дочки" ВТБ не потребует от него дополнительного резервирования - зампред

Введение санкций в отношении украинской "дочки" ВТБ не потребует от него дополнительных расходов на создание резервов, заявил зампред ВТБ Герберт Моос на годовом собрании акционеров.

В марте этого года Киев ввел санкции в отношении украинских банков с российским государственным капиталом. Ограничения запрещают им осуществлять любые финансовые операции в пользу материнских структур.

"Имеющийся кредитный портфель в Украине уже консервативно зарезервирован, мы уже в 2014 году уделили этому вопросу много внимания, доведя уровень резервов до примерно 70% от портфеля. Мы считаем этот уровень адекватным. Введение санкций не требует досоздания резервов", - сказал он.

ЦБ РФ трактует санкции Украины как чрезвычайную ситуацию, поэтому разрешил российским банкам рассрочить на три года создание резервов по украинским "дочкам".

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