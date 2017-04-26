"Нафтогаз Украины" в 2016г снизил объем реализации газа на 3,2%

НАК "Нафтогаз Украины" в 2016 году сократил реализацию природного газа на 3,2% (на 741,5 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 22 млрд 588,3 млн куб. м.

В то же время, согласно годовому отчету компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, выручка от продажи газа в минувшем году возросла на 46,7% (на 38 млрд 89,294 млн грн) по сравнению с 2015 годом – до 119 млрд 646,682 млн грн.

Ранее в НАК отмечали, что компания по итогам 2016 года получила убыток от оптовой торговли газом в размере 2,9 млрд грн. В т.ч. 40% этого убытка обусловлено реализацией газа потребителям, которые подпадают под действие установленных Кабмином специальных обязанностей.

Уменьшение убытков от оптовой торговли природным газом (2,9 млрд грн против 42,4 млрд грн в 2015 году) стало следствием реформирования рынка природного газа.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины", как отдельное юридическое лицо, в 2016 году получило чистую прибыль в размере 26 млрд 528,989 млн грн против чистого убытка 27 млрд 749,272 млн грн в 2015-м. Чистый доход НАК в минувшем году возрос на 43,1% (на 48 млрд 621,156 млн грн) по сравнению с 2015 годом – до 161 млрд 382,827 млн грн, валовая прибыль – в 3,6 раза (на 32 млрд 571,269 млн грн), до 45 млрд 105,429 млн грн.

Украина в 2016 году сократила потребление природного газа на 4,1% (на 1,366 млрд куб. м) по сравнению 2015 годом – до 32,361 млрд куб. м. В частности, промышленность потребила 9,599 млрд куб. м (-15,9% к 2015-му), население и бюджетные организации – 12,457 млрд куб. м (+2,3%), ТКЭ – 7,034 млрд куб. м (+1,4%), производственно-технологические расходы составили 3,271 млрд куб. м (+2,4%).

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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