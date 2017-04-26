Один из собственников WOG продал свою долю другим акционерам

Петр Дыминский продал свою долю в WOG другим акционерам компании, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор "Вог Ритейл" Сергей Корецкий.

"В конце прошлого года транзакция состоялась … По акционерному соглашению, собственники имеют право приоритетного выкупа акций WOG. Петр Дыминский предложил другим собственникам и они, после переговоров, воспользовались таким правом – выкупили его долю", - сказал он.

При этом, С.Корецкий не смог прокомментировать новое распределение долей между акционерами WOG.

Как сообщалось, акционерами WOG ранее являлись П.Дыминский, Степан Ивахив, Сергей Лагур, а также правопреемники покойного Игоря Еремеева.

WOG владеет сетью АЗК численностью свыше 550 по всей Украине.

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