Экономика

17:12 26.04.2017

Один из собственников WOG продал свою долю другим акционерам

Петр Дыминский продал свою долю в WOG другим акционерам компании, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор "Вог Ритейл" Сергей Корецкий.

"В конце прошлого года транзакция состоялась … По акционерному соглашению, собственники имеют право приоритетного выкупа акций WOG. Петр Дыминский предложил другим собственникам и они, после переговоров, воспользовались таким правом – выкупили его долю", - сказал он.

При этом, С.Корецкий не смог прокомментировать новое распределение долей между акционерами WOG.

Как сообщалось, акционерами WOG ранее являлись П.Дыминский, Степан Ивахив, Сергей Лагур, а также правопреемники покойного Игоря Еремеева.

WOG владеет сетью АЗК численностью свыше 550 по всей Украине.

Новость смотреть также на сайте Энергореформа

ВАЖНОЕ

Кабмин намерен запустить системы энергоменеджмента в бюджетных учреждениях

Госказначейство в среду возместит НДС на 10 млрд грн по заявкам в едином электронном реестре

Трехсторонняя группа в Минске рассмотрит вопросы о возможном отключении Луганской ТЭС и подачи воды на НКТ - Насалик

Кабмин утвердил принципы осуществления политики собственности в отношении "Нафтогаза"

Правительство регламентировало стоимость газоснабжения бытовых потребителей с учетом транспортировки и распределения

ПОСЛЕДНЕЕ

Uber планирует запустить летающие такси к 2020 году

МРЦ на водку должны вводиться автоматически с повышением акциза - глава Global Spirits Евгений Черняк

Для получения сэкономленной субсидии нужно подать заявление и предварительно открыть счет в банке

Boeing получил прибыль выше ожиданий в IV квартале, но дал слабый прогноз выручки на 2017г

ППБ в начале июня начнет выпуск чешского пива Krušovice по лицензии от концерна Heineken

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА