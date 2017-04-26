Экономика

16:54 26.04.2017

Uber планирует запустить летающие такси к 2020 году

Американская Uber Technologies Inc., разработчик сервиса по заказу такси, планирует запустить летающие автомобили с пилотом к 2020 году, сообщил главный исполнительный директор компании Джефф Холден.

Воздушные такси первоначально будут перевозить пассажиров в районе Далласа и на дубайском Expo 2020. Стоимость поездки, как ожидается, будет сопоставима с тарифом UberX, и составлять $1,32 за милю.

Компания уже работает с несколькими авиапроизводителями, включая Aurora Flight Services и Pipistrel Aircraft, которые разрабатывают летающие автомобили на основе технологии вертикального взлета. Кроме того, Uber договорилась с владельцами домов в двух городах для оборудования посадочных площадок, сообщает MarketWatch.

Впервые о разработке новой системы в компании заговорили в октябре прошлого года. По замыслу авторов идеи, взлет и посадку воздушные автомобили будут производить вертикально, как вертолет, но работать при этом должны с минимальным шумом, а выброс вредных веществ будет отсутствовать за счет использования электродвигателя, отмечает BBC.

Целью компании является "предоставить клиентам в будущем возможность просто нажать кнопку и заказать скоростной полет по городу или между городами", говорится в сообщении Uber. Возможность передвигаться по воздуху и не стоять в пробках на автомагистралях позволит существенно снизить время, проведенное в пути.

Доступ к сервису заказа летающего такси пассажиры должны получить к 2023 году.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 570 городах почти в 70 странах, в том числе в России.

ВАЖНОЕ

Кабмин намерен запустить системы энергоменеджмента в бюджетных учреждениях

Госказначейство в среду возместит НДС на 10 млрд грн по заявкам в едином электронном реестре

Трехсторонняя группа в Минске рассмотрит вопросы о возможном отключении Луганской ТЭС и подачи воды на НКТ - Насалик

Кабмин утвердил принципы осуществления политики собственности в отношении "Нафтогаза"

Правительство регламентировало стоимость газоснабжения бытовых потребителей с учетом транспортировки и распределения

ПОСЛЕДНЕЕ

МРЦ на водку должны вводиться автоматически с повышением акциза - глава Global Spirits Евгений Черняк

Для получения сэкономленной субсидии нужно подать заявление и предварительно открыть счет в банке

Boeing получил прибыль выше ожиданий в IV квартале, но дал слабый прогноз выручки на 2017г

ППБ в начале июня начнет выпуск чешского пива Krušovice по лицензии от концерна Heineken

Товарооборот между Украиной и Беларусью за 2 месяца 2017 г. вырос на 40% - Порошенко

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
купить женские джинсы на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА