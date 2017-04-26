МРЦ на водку должны вводиться автоматически с повышением акциза - глава Global Spirits Евгений Черняк

Повышение минимальных розничных цен (МРЦ) на водку должно происходить автоматически с повышением акцизов, сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" собственник алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк.

"Наша позиция состоит в том, что МРЦ должно вводиться автоматически с повышением акциза. Такая формула выбьет почву из-под ног нелегальных производителей, позволит планировать годовую бизнес-стратегию легальным, станет шагом к формированию цивилизованного рынка", - отметил он.

По его словам, реальная розничная цена легально произведенной бутылки водки 0,5 литра с учетом оплаты акциза, затрат на производство, логистику, и наценок точек на сегодня составляет 82 грн.

Е.Черняк уточнил, что за последние 12 месяцев водочная отрасль дважды столкнулась с ростом ставок акцизного налога и ростом спирта на 40%, что привело к снижению продаж и производства у легальных производителей.

"За три месяца "белый" рынок просел на более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Госстата, за три месяца было произведено 3 млн 965 тыс. дал (-24,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016)", - сказал собственник компании.

Отвечая на вопрос агентства относительно сотрудничества с госкомпанией "Укрспирт" Е.Черняк сообщил, что спор с этой компанией урегулирован.

"Укрспирт" выполнил все законные требования холдинга, необходимые для эффективной работы бизнеса. Мы добились поставки, как и ранее, высококачественного сырья для производства продукции. Экс-топ-менеджеры "Укрспирта" - Лабутин, Недомовный и Полковников, участвовавшие в коррупционных схемах, - уволены с должностей и скрываются от правоохранительных органов", - уточнил бизнесмен.

По его словам, в борьбе за получение высококачественного сырья Global Spirits готова применить все доступные законные ресурсы.

"Мы будем бороться с коррупционными схемами, в том числе привлекая средства массовой информации. Любые попытки незаконных действий в отношении холдинга будут предаваться публичной огласке. Все факты о давлении со стороны будут направлены правоохранительным органам и виновные будут наказаны", - заявил Евгений Черняк.

Как сообщалось, Министерство экономического развития и торговли инициирует повышение МРЦ на водку на 14,3% - до 79,9 грн за пол-литровую бутылку в связи с ростом акцизов и стоимости спирта.

Международный холдинг Global Spirits объединяет активы: ЛВЗ "Хортица", Полтавский ликероводочный завод. В структуру также входят дистрибуционные подразделения: Украинская дистрибуционная компания, Торговый дом "Хортица" и Megapolis USA.

Холдингу принадлежит более 15 брендов: "Хортиця", "Первак", "Шустов", "Мороша", Oreanda, San Marino, "Mікадо", "Chocolatier" и др. В 2016 году ЛВЗ "Хортиця" стал крупнейшим экспортером одноименной водки в США. Продукция Global Spirits представлена в 87 странах мира.