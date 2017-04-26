Boeing получил прибыль выше ожиданий в IV квартале, но дал слабый прогноз выручки на 2017г

Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, увеличил чистую прибыль больше ожиданий по итогам четвертого квартала 2016 года, однако его прогноз выручки на 2017 год оказался слабее, чем рассчитывали участники рынка.

Несмотря на слабый прогноз, акции Boeing подорожали на 0,7% на предварительных торгах в Нью-Йорке в среду.

Как говорится в отчетности Boeing, чистая прибыль в октябре-декабре подскочила до $1,63 млрд, или $2,59 на акцию, с $1,03 млрд, или $1,51 на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль в минувшем квартале поднялась на 54% - до $2,47 с $1,60 на акцию.

Квартальная выручка сократилась на 1%, до $23,29 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали скорректированную прибыль в размере $2,32 на акцию при выручке в $23,1 млрд. Выручка Boeing оказывается выше ожиданий уже семь кварталов подряд.

За прошедший квартал Boeing увеличил поставки коммерческих самолетов на 2% - до 185 единиц. Выручка подразделения Boeing Commercial Airplanes в октябре-декабре повысилась на 1% - до $16,24 млрд, операционная прибыль упала на 160% - до $1,47 млрд.

При этом подразделение военной и космической техники снизило выручку на 12%, до $6,86 млрд, а операционную прибыль - на 16%, до $809 млн.

Boeing подтвердил прогноз скорректированной прибыли на акцию на 2016 год в диапазоне $6,10-6,30. Обе границы прогнозного диапазона годовой выручки повышены на $0,5 млрд, до $93,5 млрд-95,5 млрд.

В 2017 году Boeing рассчитывает на скорректированную прибыль от $9,10 до $9,30 на акцию при выручке от $90,5 млрд до $92,5 млрд. Консенсус-прогнозы аналитиков - $9,25 млрд и $92,96 млрд соответственно.

Всего в этом году Boeing намерен поставить на мировые рынки от 760 до 765 коммерческих самолетов по сравнению с 748 самолетами в 2016 году.

За последние 12 месяцев капитализация Boeing увеличилась на 29%, до $97,4 млрд, тогда как индекс S&P 500 вырос на 21%.