Экономика

15:35 26.04.2017

lifecell запустил онлайн сервис возврата средств при ошибочном пополнении счета

Мобильный оператор lifecell запустил сервис, позволяющий клиентам вернуть средства в случае ошибочного пополнения счета при помощи онлайн-обращения.

Как сообщается в пресс-релизе оператора, клиенты смогут вернуть свои средства при помощи обращения к консультанту в BiP-поддержку, официальные группы в социальных сетях и даже через e-mail.

"Абоненту, который сделал ошибочный платеж, достаточно отправить фото чека за пополнение через любой привычный и удобный канал обслуживания из доступных и получить средства на правильный номер, не тратя свое время на написание заявления в магазине или загрузку специального приложения", - отмечается в сообщении.

lifecell является третьим по размеру оператором мобильной связи в Украине. Его активная абонентская база на конец 2016 г. составляла около 9,2 млн абонентов. По итогам 2016 г. lifecell получила 928,3 млн грн чистой прибыли по сравнению с 4,439 млрд грн чистого убытка в 2015 году. Выручка оператора за 2016 год составила 4,838 млрд грн.

Турецкая Turkcell в 2015 году сконцентрировала 100% оператора "Астелит", позднее переименованного в lifecell.

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