Twitter в I квартале сократил чистый убыток и получил скорректированную прибыль

Американская компания Twitter Inc., которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, сократила чистый убыток в первом квартале 2016 года и получила скорректированную прибыль.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в январе-марте составил $62 млн, или 9 центов в расчете на акцию, по сравнению с $80 млн, или 12 центов на акцию, зафиксированным по итогам аналогичного периода годом ранее.

В то же время скорректированная прибыль в минувшем квартале составила 11 центов на акцию.

Выручка Twitter сократилась на 8%, до $548 млн.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали скорректированную прибыль в размере 2 центов на акцию при выручке в $517 млн.

Среднее количество активных пользователей (активность учетной записи не реже раза в месяц) Twitter в первом квартале составляло 328 млн человек, что на 6% выше показателя за предыдущий квартал и на 14% больше показателя за тот же период 2016 года.

Twitter планирует получить по итогам текущего квартала скорректированную EBITDA в диапазоне от $95 млн до $115 млн.

Котировки акций Twitter в ходе электронных торгов в среду подскочили на 10%. Капитализация компании за последние три месяца сократилась на 13%, до $10,7 млрд.