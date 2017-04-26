Глава "Нафтогаза Украины" и министр энергетики США обсудили вопросы нарушения энергетического законодательства в Европе и риски от проекта Nord Stream-2

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев и министр энергетики США Рик Перри 19 апреля провели встречу в Вашингтоне, сообщила пресс-служба НАК.

"Стороны обсудили способы обеспечения выполнения стандартных требований европейского законодательства, чтобы устранить ряд длительных нарушений, препятствующих торговле газом в Европе. Стороны также обсудили риски, создаваемые такими проектами как российский "Северный поток-2" для конкуренции, стабильности энергоснабжения, экономической и энергетической безопасности в Европе", - отметили в пресс-службе.

По данным "Нафтогаза", Р.Перри выразил категорический протест США против строительства "Северного потока-2".

Как отмечают в пресс-службе, министр также выразил заинтересованность в налаживании сотрудничества между американскими и украинскими энергетическими компаниями по разведке, добыче и транспортировке природного газа, а также поставкам угля. "В контексте усиления энергетической безопасности Украины стороны также обсудили возможность экспорта угля из США в Украину", - резюмировали в "Нафтогазе Украины".