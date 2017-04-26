Госказначейство в среду возместит НДС на 10 млрд грн по заявкам в едином электронном реестре

Госказначейство Украины в среду возместит около 10 млрд грн по заявкам, поданным до запуска единого электронного реестра автоматического возмещения налога на добавленную стоимость (НДС), сообщил глава Министерства финансов Александр Данилюк.

"Сегодня должно быть возмещено НДС на сумму около 10 млрд грн по заявкам, которые были поданы до внедрения единого электронного реестра автоматического возмещения НДС", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

Министр при этом напомнил, что реестр был запущен для того, чтобы быстро и в полном объеме возмещать НДС предприятиям.

"Новый механизм уже работает. Поэтому заявки, поданные после запуска реестра, будут регулярно возмещаться в порядке, предусмотренном законом", - отметил он.

Как сообщалось, Минфин 1 апреля запустил электронный реестр возмещения НДС и анонсировал, что тот будет доступен с 3 апреля. По словам А.Данилюка 50-60% всей коррупции в Государственной фискальной службе (ГФС) было связано именно с непрозрачным возмещением этого налога предпринимателям, поскольку этот процесс никто не мог контролировать, и ни у кого, "кроме ограниченного круга государственников" ГФС, не было доступа к информации.