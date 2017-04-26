Глава Минэнергоугля надеется на закрытие долга Алчевского меткомбината по электроэнергии за счет переплаты налога на прибыль

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик надеется на закрытие долга Алчевского меткомбината (входит в состав ИСД, физически находится в оккупированных районах Донецкой области) по электроэнергии за счет переплаты предприятия по налогу на прибыль.

"Долги – скажем так, тот же Алчевский меткомбинат, у него есть переплата более 1 млрд грн по налогу на прибыль. С другой стороны – он должен за электроэнергию. Также и у других украинских предприятий. Поэтому я не думаю, что этот долг не будет перезачислен в ОЭС Украины через ГП "Энергорынок", - сказал он.

Как сообщалось, "Укрэнерго" в ночь на 25 апреля полностью прекратило электроснабжение неподконтрольной территории в пределах Луганской области из-за задолженности.