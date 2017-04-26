План добычи Газпрома на 2017г - 430,44 млрд куб. м газа, 15,3 млн т газового конденсата, 41,1 млн т нефти

"Газпром" на 2017 год утвердил план добычи: 430,44 млрд куб. м газа, 15,3 млн т газового конденсата и 41,1 млн т нефти, сообщил в интервью журналу "Газпром" зампред правления компании Виталий Маркелов.

"В 2016 году добыча газа составила 419,1 млрд куб. м, что на 0,6 млрд куб. м больше уровня 2015 года. Добыча нефти по итогам 2016 года по группе "Газпром" достигла рекордного уровня - 39,3 млн т, что на 3,3 млн т выше показателей 2015 года. Если добавить к этому показателю доли в зависимых обществах, то получится 55,1 млн т. Кроме того, в 2016 году было добыто 15,8 млн т газового конденсата", - отметил В.Маркелов.