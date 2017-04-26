USAID окажет поддержку 25 громадам в рамках децентрализации

Агентство США по международному развитию (USAID) объявило первые 25 объединенных территориальных громад, которым окажет поддержку в процессе децентрализации.

"Вы должны стать лицом децентрализации, после реализации этого проекта. Проект, который мы сегодня реализуем, ставит целью помочь и вам и правительству создать эти громады и условия для них... Я благодарен, что наши партнеры, в частности USAID, сегодня хорошо настроены на проект децентрализации", - сказал первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Вячеслав Негода во время объявления громад-победителей в среду в Киеве.

Среди 25 громад - шесть из Днепропетровской, три из Ивано-Франковской, две из Кировоградской, пять из Николаевской, шесть Тернопольской, одна Харьковской, две из Херсонской областей.

Проект рассчитан на повышение качества коммунальных услуг, управление делами, оказание технической помощи, межмуниципального взаимодействия, развитие инфраструктурных и предпринимательских проектов.

Всего программой USAID "Децентрализация приносит лучшие результаты и эффективность" (DOBRE) предусмотрено сотрудничество с 75 громадами в семи целевых областях, отбор которых рассчитывают провести до конца текущего года. "В этом году будут определены все громады. Это будет постепенный процесс", - уточнил замминистра.

Проект рассчитан на пять лет, общей стоимостью $50 млн.