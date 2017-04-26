"Укрзализныця" назначила на майские праздники доппоезд Киев-Перемышль

ПАО "Укрзализныця", для удобного выезда пассажиров на майские праздники в международном сообщении Польша-Украина, назначило дополнительный поезд "Интерсити+" №707/708 Киев-Перемышль-Киев, который будет курсировать составом скоростного двухсистемного электропоезда Hyundai Rotem с местами для сидения и отправится из Киева и Перемышля в пиковые даты – 28 апреля, 2, 5, 9 мая.

Как сообщила пресс-служба ПАО, поезд №707/708 отправится из Киева в 12:24 и прибудет в Перемышль в 19:03 (по местному времени) с остановкой во Львове в 17:41/55.

Обратно из Перемышля поезд отправится в 20:20 (по местному времени) и прибудет на станцию Киев-Пассажирский в 05:23. Поезд проследует с остановкой во Львове в 23:22/36.

Расписание движения разработано с учетом возможности пересадки на станции Перемышль с поезда №707 Киев-Перемышль на поезд №33714/35170 Перемышль-Краков-Варшава-Гдыня, который отправится из Перемышля в 21:48. Обратно пассажиры поезда №8305 Слупск-Познань-Вроцлав-Краков-Перемышль, который прибывает в Перемышль в 19:22, смогут продолжить свое путешествие поездом №707/708 Перемышль-Киев.

В международном сообщении стоимость проезда из Киева в Перемышль в вагонах первого класса составляет 604,37 грн, второго класса – 427,14 грн, из Львова в Перемышль в вагонах первого класса – 247 грн, второго класса – 180,18 грн. Стоимость проезда в гривнах зависит от курса евро на день оформления проездного документа.

Кроме того, как сообщает "Укрзализныця", вскоре по маршруту Ковель-Ягодин-Хелм начнет курсировать новый двухвагонный рельсовый автобус Pesa со 182 местами для пассажиров. Планируется, что он будет курсировать ежедневно, будет отправляться из Ковеля в 11:50, время в дороге составит около двух часов.

Остановки на промежуточных станциях не предусмотрены, а пограничный контроль будет осуществляться во время движения поезда. Для предотвращения перевозки контрабандных товаров в вагонах поезда будет видеонаблюдение, а нарушителей таможенники будут высаживать в пункте пропуска "Ягодин". Сейчас идет процесс согласования запуска поезда и прохождения таможенных процедур со всеми причастными.

По словам председателя правления ПАО "Укрзализныця" Войцеха Балчуна, решение о безвизовом режиме для украинцев будет способствовать увеличению пассажиропотока между Украиной и другими странами Европейского союза, и "Укрзализныця" хочет играть важную роль в этих перевозках.

"Мы уже начали внутреннюю работу, связанную с увеличением международного железнодорожного движения. Недавний опыт поезда Киев-Перемышль показал, что есть большой потенциал международного сообщения. И это сообщение не только с Польшей, но и с другими странами ЕС", - констатировал он.