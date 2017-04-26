Экономика

11:33 26.04.2017

"Центрэнерго" в 2016 г. нарастило чистую прибыль почти в 18 раз

ПАО "Центрэнерго" в 2016 году увеличило чистую прибыль в 17,7 раза (на 365,011 млн грн) по сравнению с 2015 годом – до 386,867 млн грн.

Как сообщается в отчете компании, оформленном по стандартам МСФО и обнародованном на сайте "Центрэнерго", ее чистый доход от реализации продукции в 2016 году возрос на 55,8% (на 3 млрд 832,259 млн грн) – до 10 млрд 696,105 млн грн.

При этом валовая прибыль возросла в 9,1 раза (на 881,551 млн грн) – до 990,2 млн грн.

Как сообщалось, "Центрэнерго" эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.

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