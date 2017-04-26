ПАО "Завод" Маяк" презентовало военным изготовленный в рамках программы импортозамещения новый РПГ

ПАО "Завод "Маяк" (Киев) презентовало военным опытный образец нового ручного противотанкового гранатомета РПГ-М7, изготовленный предприятием в рамках программы импортозамещения, сообщила пресс-служба госконцерна.

Презентация нового вооружения прошла во вторник на военном полигоне в Житомирской области с участием представителей СНБО, Министерства обороны, СБУ, разведчиков, ЦНИИ ВВТ ВСУ.

По данным разработчика, новый РПГ-М7 предназначен для борьбы с бронетанковой техникой противника на средних и ближних расстояниях. Дальность поражения нового вооружения - до 0,5 км, скорострельность - 6 выстрелов/минута.

Как отмечается в сообщении, в рамках прошедшей на военном полигоне презентации нового украинского РПГ, ПАО "Завод "Маяк" также были успешно завершены тактические стрельбы произведенного в последние годы рамках участия в программе перевооружении ВСУ вооружения: минометов различных калибров, реактивных гранатометов, пулеметов, автоматов, снайперских винтовок.

"Особое внимание военных было приковано к миномету 120 мм "Молот". Это оружие разработано и изготовлено для ВСУ исключительно из украинских деталей по стандартам НАТО, имеет высокие показатели кучности и ресурса ствола, для которого использовали новейшие украинские сплавы. Сегодня уже более 300 "Молотов" переданы в войска", - отмечает пресс-служба.

ПАО "Завод "Маяк" специализируется на разработке, изготовлении, реализации, ремонте, модернизации и утилизации вооружения и военной техники, проведении и реализации научно-исследовательских и конструкторско-экспериментальных работ по разработке и внедрению в производство новых изделий. С июля 2012 года по решению правительства Украины 100%-ный госпакет акций компании находится в управлении госконцерна "Укроборонпром".

В настоящее время "Завод "Маяк" активно участвует в обеспечении задачи по техпереоснащению украинской армии и обновлению арсенала, в том числе артиллерийского, снайперского, стрелкового вооружения ВС Украины: его специалисты разработали новые, уже принятые на вооружение, снайперские VPR-308 калибра 7,62×51 мм с прицельной дальностью 900 м и VPR-338 калибра 8,6 мм х 70 мм (.338LM) с прицельной дальностью 1,5 км, а также крупнокалиберную снайперскую винтовку калибра 12,7 мм х 109 мм с прицельной дальностью 1,5 км.

Среди разработок предприятия - оперативно-портативная винтовка калибра 7,62 мм "Гопак, миномет 120 мм "Молот", разработанный в соответствии с техническими стандартами НАТО серии AQAP-2000 миномет 60-мм калибра "Камертон", а также специальные боевые модули для импортных бронемашин HMMWV и Saxon.