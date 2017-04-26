Ломосборщики выражают обеспокоенность намерением продлить действие повышенной вывозной пошлины на металлолом еще на 2 года

Руководство "Украинской ассоциации вторичных металлов и ресурсов" ("УАВторметресурс") выразило обеспокоенность намерением пролонгировать действие вывозной пошлины на лом черных металлов в размере EUR30/тонна еще на два года.

Соответствующие письма, копиями которых располагает агентство "Интерфакс-Украина", "УАВторметресурс" направил 20 апреля текущего года президенту Украины и в Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ).

В письме главе государства , в частности, указывается на факт регистрации 14 апреля текущего года в Раде законопроекта о пролонгации действия вывозной пошлины на металлолом, что, по мнению ассоциации, противоречит взятым на себя Украиной международным обязательствам - в рамках ВТО и ассоциации с ЕС.

"Происходит очередная попытка неприкрытого вмешательства по корыстным мотивам в рыночные механизмы экономических отношений. Олигархи используют повышение экспортной пошлины для того, чтобы искусственно снижать цены на металлолом в Украине. Мы уже уведомляли, что таким способом с предприятий всех форм собственности в пользу олигархов перекачивается около 3,5 млрд грн", - отмечено в письме президенту.

При этом "УАВторметресурс" отмечают, что ломозаготовительные предприятия вынуждены экспортировать металлолом, так как в Украине не находят сбыта по справедливым ценам.

По данным ассоциации, за январь-март 2017 года было экспортировано 38,7 тыс. тонн лома черных металлов с уплатой экспортной пошлины, различных сборов, поборов и фрахта - примерно $85/тонна - даже при таких затратах выгодно продавать металлолом за рубеж.

В то же время, после введения повышенной экспортной пошлины в Украине заготовка лома снизилась, отмечается в письме. И добавляется, что в правительство были направлены письма о негативных последствиях введения повышенной вывозной пошлины, однако ответа ассоциация не получила.

"Обращаемся к вам с просьбой обратить внимание на попытку очередного нарушения международных обязательств Украиной, и просим дать поручение провести с участием представителей ломозаготовительной отрасли детальный анализ последствий введения экспортной пошлины на металлолом в размере EUR30/тонна", - резюмируется в письме, к которому прилагаются предыдущие обращения в Кабинет министров.

В свою очередь в письме "УАВторметресурса" в адрес первого замминистра экономразвития и торговли Максима Нефедова отмечается, что предприятия ломозаготовительной отрасли поддерживают усовершенствование нормативной базы относительно регулирования операция с металлоломом в последние годы. В частности, ломосборщики приветствуют отмену обложения НДС операций с ломом, освобождение от налогообложения физлиз сдачу металлолома, а также отмену регистрации внешнеэкономических контрактов на осуществление операций с металлоломом.

Вместе с тем, по мнению ломосборщиков, необходимо дальнейшее совершенствование нормативной базы. Поэтому "УАВторметресурс" предлагает провести совместное совещание для обсуждения дальнейших возможных направлений усовершенствования нормативной базы в сфере металлолома.

Как сообщалось, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №6382 о пролонгации действия экспортной пошлины на металлолом в размере EUR30/тонна еще на два года. Идея законопроекта поддерживается как профильными объединениями производителей и отраслевыми ассоциациями металлургов, так и предприятиями военно-промышленного комплекса страны, и, вполне вероятно, найдет поддержку в парламенте.

Ранее сообщалось, что 12 июля 2016 года был принят закон Украины №1455-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно снижения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке", которым с 15 сентября 2016 года на год были повышены ставки экспортной пошлины на металлолом c EUR10/тонна до EUR30/тонна. Одновременно была отменена регистрация импортных контрактов по лому.