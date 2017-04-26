Кистион обсудил с представителем госсекретаря США реформу "Нафтогаза Украины"

Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион на встрече с и. о. помощника государственного секретаря США по вопросам энергетических ресурсов Мари Уорлик обсудил дальнейшее сотрудничество двух стран в энергетической сфере и процесс реформирования НАК "Нафтогаз Украины".

"Мы рассчитываем на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество с новой администрацией США в энергетической сфере", - цитирует В.Кистиона пресс-служба Кабинета министров Украины во вторник.

Вице-премьер подчеркнул, что Украина ценит поддержку США в контексте реформ энергетического сектора страны.

"Мы надеемся на дальнейшую поддержку американских партнеров в реформировании энергетического сектора Украины, в частности НАК "Нафтогаз Украины", диверсификации источников энергоснабжения и привлечения американских инвестиций и технологий в энергетику нашего государства", - отметил он.

Как отмечается, в ходе встречи стороны детально обсудили процесс реформирования "Нафтогаза".

В.Кистион подтвердил представителям администрации США, что правительство Украины настроено на неуклонное продолжение реформы газового сектора.

В свою очередь, М.Уорлик заверила украинскую сторону в поддержке со стороны США.