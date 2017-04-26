Цены на нефть вновь перешли к снижению, Brent торгуется на уровне $52,05 за баррель

Цены на нефть, поднявшиеся во вторник после падения в течение предыдущих шести сессий, в среду слабо снижаются на сигналах роста запасов в США.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 кв опустилась на $0,05 (0,1%) - до $52,05 за баррель. К закрытию рынка во вторник фьючерсы выросли в цене на $0,5 (0,97%) - до $52,1 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,08 (0,16%) - до $49,48 за баррель. Контракт подорожал на $0,33 (0,67%) - до $49,56 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным накануне, запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 897 тыс. баррелей.

Официальные данные о запасах будут опубликованы министерством энергетики США в среду, и эксперты ожидают сокращения запасов нефти по итогам третьей недели подряд.

Согласно оценкам аналитиков S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1 млн баррелей, запасы бензина - упали на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,8 млн баррелей.

Нефтяной рынок остается под давлением двух основных факторов: с одной стороны - это соглашение добывающих стран о сокращении объемов производства нефти, с другой - продолжающийся рост добычи нефти в США и сохранение высоких запасов сырья в этой стране.

"Нефтяному рынку, вероятно, предстоит дальнейшее снижение, поскольку избыток предложения нефти ограничивает интерес инвесторов к этому виду сырья", - отмечает аналитик FXTM Люкман Отунуга.

"Страны ОПЕК сохраняют оптимизм в отношении того, что сокращение ими добычи стабилизирует перенасыщенный нефтью рынок, однако сланцевый сектор США сдерживает отважные попытки сократить избыток сырья на рынке", - цитирует эксперта MarketWatch.

Государства ОПЕК и не-ОПЕК ранее договорились сократить производство нефти на 1,8 млн баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года, однако, с учетом сохранения высоких запасов нефти, эти страны готовятся провести встречу в мае, где рассмотрят продления соглашения о снижении добычи.

"До тех пор, пока ОПЕК не объявит о продлении соглашения, все внимание рынка будет сфокусировано на переговорах государств", - говорит аналитик CLSA Нельсон Ванг.

По оценкам эксперта, в США в настоящее время функционирует лишь порядка 70% доступных нефтяных буровых установок.

"Это означает наличие высокого риска дальнейшего повышения запасов в США", - говорит Н.Ванг.