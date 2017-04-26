Фондовые индексы АТР растут в среду, дорожают акции японских экспортеров

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду вслед за американским рынком акций, поддержку которому оказали, в частности, ожидания объявления о налоговой реформе в США.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 1%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%, южнокорейский KOSPI - на 0,5%.

По данным американских СМИ, включая Politico и Washington Post, президент США Дональд Трамп в среду представит план налоговой реформы, в рамках которой предложит снизить налог на прибыль компаний до 15% с нынешних 35%.

На этом фоне укрепляется доллар США: пара доллар/иена подорожала в ходе торгов в среду на 0,3%, что подтолкнуло вверх котировки акций японских экспортеров.

Стоимость бумаг Mitsubishi Motors подскочила на 4,1%, Sharp - на 2,4%.

Рост интереса к рискованным активам на фоне снижения геополитической напряженности, а также воодушевляющие сигналы от Д.Трампа в отношении налоговой реформы, способствуют укреплению доллара относительно иены, отмечает аналитик Gaitame.com Такуя Канда.

Эксперт, однако, предупреждает, что предложения нового президента США часто не оправдывают ожидания, и детали плана налоговой реформы могут стать известны не ранее июня, пишет MarketWatch.

Котировки акций азиатских банков поднимаются в среду на фоне хорошей отчетности американских финкомпаний. Стоимость бумаг Mitsubishi UFJ Financial Group выросла в ходе торгов на 2,2%, австралийского банка Westpac Banking Corp. - на 0,8%.

Китайский рынок демонстрирует осторожный подъем в среду, однако опасения, связанные с ужесточением регуляторами рыночного контроля, сохраняются.

"Стоит внимательно следить за ситуацией на китайском рынке, учитывая сохраняющиеся опасения проблем с ликвидностью и усиления регулирования", - отмечает аналитик IG Group Крис Уэстон.