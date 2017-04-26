Доллар продолжает расти к иене и снижаться к евро

Курс доллара США в паре с иеной вырос до максимума за две недели на росте спроса инвесторов на более рисковые активы.

Пара евро/доллар торгуется к 8:44 кв на уровне $1,0946 по сравнению с $1,0926 на закрытие предыдущей сессии.

Курс доллара относительно иены вырос к указанному времени до 111,36 иены по сравнению с 111,09 иены накануне. Пара евро/иена торгуется на уровне 121,89 иены против 121,37 иены во вторник.

Основное внимание инвесторов направлено на США, где предположительно в среду будет обнародован план налоговой реформы, обещанной президентом Дональдом Трампом.

В частности, многие эксперты ожидают, что ставка налога на прибыль компаний может снизиться с текущих 35% до 15%.

Тем временем аналитик Gaitame.com Такуя Канда отмечает, что обещания нового президента США часто не оправдывают ожидания, и детали плана налоговой реформы могут стать известны не ранее июня, пишет MarketWatch.

Между тем австралийский доллар дешевеет практически ко всем основным мировым валютам на новости о более слабом, чем ожидалось, росте потребительских цен в первом квартале.

Инфляция в Австралии в январе-марте составила 0,5% в поквартальном и 2,1% в годовом выражении, тогда как эксперты в среднем прогнозировали 0,6% и 2,2% соответственно.