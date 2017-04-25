Столичная власть намерена не допустить остановки метро

Киевские городские власти делают все возможное для того, чтобы не допустить остановки метрополитена, несмотря на существующие риски, связанные с арестом всех счетов КП "Киевский метрополитен", сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Мы уверены, что нам удастся держать ситуацию под контролем. Но состояние дел с этим решением действительно сложное", – цитируется в сообщении первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис.

Что касается решений суда, отметил первый заместитель председателя КГГА, те письма, которые были направлены во все правоохранительные органы, высшие органы власти и СНБО, все же позволят получить решения от Совета национальной безопасности и обороны Украины о включении этой компании в список санкций, а это со своей стороны позволит городу не выплачивать деньги.

"Относительно людей, которые получают зарплату на предприятии – конечно, это принятое сегодня судом решение усложняет любые процессы, связанные не только с выплатой зарплат, но и в целом с функционированием метрополитена. Но мы приложим все усилия для того, чтобы зарплата выплачивалась, сделаем все возможное для того, чтобы не допустить такой ситуации", – заверил Г.Плис.

В КГГА убеждены, что только СНБО может действительно решить этот вопрос.

"И это решение было бы наиболее правильным и эффективным как для города – столицы Украины, так и для страны в целом", – подытожил Г. Плис.

Ранее, в конце марта, в КГГА заявляли, что арест счетов КП "Киевский метрополитен" является спланированной диверсией для дестабилизации одного из основных транспортных предприятий столицы, и надеялись на санкции в отношении ООО "Укрросслизинг", в пользу которого могут взыскать 2 млрд грн.

"По нашему глубокому убеждению, это (арест счетов по решению Киевского апелляционного хозяйственного суда – ИФ) похоже на четко спланированную диверсию с целью дестабилизировать работу одного из основных транспортных предприятий столицы", - говорил в марте 2017 года руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко.

До этого, 23 марта депутаты Киевского городского совета приняли решение обратиться к президенту Украины, Верховной Раде, Кабинету министров, СНБО относительно рассмотрения вопроса задолженности КП "Киевский метрополитен" на заседании СНБО, поскольку сложившаяся ситуация может угрожать остановкой столичного метро.

По информации пресс-службы Киевсовета, в 2009 году тогдашняя столичная власть заключила договор о покупке 100 вагонов метро на условиях финансового лизинга с компанией "Укррослизинг". В период с 2010-го по 2013-й годы Киев задолжал этому предприятию почти 2 млрд грн. По иску этой компании суд арестовал 100 вагонов столичного метро. А на днях, по постановлению суда, исполнительная служба арестовала теперь уже счета коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

По словам депутата Киевсовета Александра Харченко, совет расценивает действия "Укррослизинга", как структуры напрямую аффилированной со страной-агрессором – Российской Федерацией, как направленные на осуществление прямой экономической агрессии против Украины.

Именно поэтому Киевсовет обращался к парламенту, правительству и СНБО с ходатайством о применении санкций по отношению к ООО "Укррослизинг" и предоставлении соответствующих поручений ГПУ, СБУ и МВД активизировать расследование в рамках существующих уголовных производств и возбудить новые производства по фактам, установленным временной комиссией Киевсовета для предотвращения блокировки работы коммунального предприятия "Киевский метрополитен". Соответствующее обращение поддержали 89 депутатов.