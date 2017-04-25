Экономика

18:58 25.04.2017

Курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 26,6 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник укрепился до 26,6 грн/$1 с 26,635 грн/$1 по завершении торгов в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,58-26,62 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе во вторник приобрел $44,9 млн при заявленном объеме аукциона в $50 млн.

На аукцион были поданы заявки на $53,7 млн по курсу от 26,639 грн/$1 до 26,66 грн/$1. Курс отсечения был установлен на уровне 26,65 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,6465 грн/$1.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,6318 грн/$ с 26,6737 грн/$ в предыдущий рабочий день.

Торговый оборот составил $335,5 млн, тогда как в предыдущий рабочий день составил $291,4 млн.

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