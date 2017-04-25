"Укрзализныця" объявит процедуру закупки 2,465 тыс. полувагонов с учетом рекомендаций Нацкомитета по промразвитию

Филиал "Дарницкий вагоноремонтный завод" ПАО "Укрзализныця" на текущей неделе планирует повторно объявить процедуру закупки 2465 полувагонов.

Как сообщила пресс-служба ПАО, для указания ожидаемой стоимости железнодорожники учли заключение экспертной комиссии Национального комитета по промышленному развитию.

Так, во исполнение протокола совещания по вопросам обновления подвижного состава ПАО "Укрзализныця" в 2017 году, общество учло рекомендации и заключение экспертной комиссии Национального комитета по промышленному развитию относительно средней стоимости без НДС изготовление полувагонов на тележках, модернизированных по проекту С14.01 в рыночных ценах по состоянию на 24 марта 2017 года.

Как отмечает "Укрзализныця", средняя стоимость изготовления полувагона, указанная в коммерческих предложениях производителей, которые они предоставили в январе, составила – 1,057 тыс. грн без НДС.

"В то же время, "Укрзализныця" осуществила мониторинг цен на комплектующие и, проведя переговоры с поставщиками по снижению стоимости, добилась от них согласия на удешевление литья. Так, для одного вагонокомплекта вместо 160 тыс. грн без НДС стоимость литья уменьшена до 132,2 тыс. грн без НДС. Это позволяет рассчитывать на приобретение 2465 полувагонов, вместо ожидаемых 2400 единиц", - указано в сообщении.

АО напоминает, что на предыдущие тендеры в электронной системе публичных закупок ProZorro, которые были объявлены 18 января, производители не вышли.

С начала текущего года продолжается изготовление грузовых вагонов на собственных производственных мощностях ПАО "Укрзализныця". Три филиала-завода построили уже 172 полувагона и два окатышевоза.