Экономика

18:47 25.04.2017

ПриватБанк в мае снизит базовые ставки по депозитам на 0,5-1%

Государственный ПриватБанк в мае снизит базовые ставки по гривневым и валютным вложениям в среднем на 0,5–1%, сообщается на веб-сайте финучреждения.

"Снижение учетной ставки Национальным банком Украины и укрепление рыночных тенденций на снижение стоимости заемных ресурсов дают возможность ПриватБанку продолжить с начала мая снижение ставок по депозитам, как в гривне, так и валюте", - цитируется в сообщении руководитель розничного бизнеса ПриватБанка Алексей Шабан.

По его словам, это способствует развитию кредитования за счет более доступных процентных ставок по кредитам для стимулирования роста экономики.

ПриватБанк также уточняет, что с 4 мая по депозитным договорам физических лиц максимальная процентная ставка в гривне составит 16,3% годовых, в долларах – 5% годовых, а вклады в евро будут приносить не более 3% годовых. В конце апреля вкладчики еще могут разместить деньги по действующим ставкам.

Как сообщалось, правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации финучреждения, вследствие чего государство получило 100% в его капитале.

Согласно информации НБУ, на 1 января 2017 года по размеру общих активов (220,018 млрд грн) ПриватБанк являлся крупнейшим среди 93 действовавших в стране банков.

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