Китай должен продолжить сокращать производство стали - эксперт

Китай должен продолжить сокращать избыточные производственные мощности в сталелитейной отрасли, несмотря на прибыль компаний этого сектора в первом квартале текущего года, полагает заместитель председателя Китайской ассоциации металлургической и сталелитейной промышленности (КАМСП) Гу Цзяньго.

"Вся отрасль должна продвигаться в направлении сокращения производственных мощностей, а также делевериджа", - заявил он в статье, опубликованной на сайте ассоциации. Вместе с этим эксперт выразил озабоченность неустойчивостью цен на сталь и снижением экспорта продукции сталелитейных предприятий.

Благодаря восстановлению экономики КНР в первом квартале предприятия, являющиеся членами КАМСП, получили совокупную прибыль в 23,3 млрд юаней ($3,4 млрд). За аналогичный период 2016 года они зафиксировали суммарный убыток в размере 8,75 млрд юаней.

Хорошие экономические показатели вызвали необоснованный оптимизм среди китайских производителей стали, которых Гу Цзяньго назвал "близорукими". В январе-марте объем производства нерафинированной стали в Китае был на 4,6% больше, чем годом ранее, при этом средний ежедневный объем производства в марте побил новый рекорд.

Гу Цзяньго напомнил о затяжных проблемах в сталелитейной индустрии и призвал предпринимателей сохранять "трезвую голову", отказавшись от слепого увеличения производства, сообщает агентство "Синьхуа".

В марте китайские чиновники на встрече высокого уровня пришли к единому выводу, что ситуация с производственными мощностями в сталелитейной индустрии страны коренным образом не изменилась, и нынешний рост цен на сталь чреват уязвимостями. Они решили, что сокращение производственных мощностей остается необходимой задачей и в 2017 году.

Правительство Китая в этом году планирует сократить мощности по производству стали на 50 млн тонн, угля - на 150 млн тонн.

Гу Цзяньго призвал сталелитейные предприятия сотрудничать с правительством в ликвидации низкокачественной стальной продукции, закрытии "зомби-предприятий" и обуздании роста мощностей.