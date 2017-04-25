СК "АХА Страхование" запустила мобильное приложение AXA Drive для автовладельцев

Компания "АХА Страхование" (Киев) 25 апреля 2017 года запустила мобильное приложение AXA Drive в Украине, которое помогает водителю видеть, анализировать и улучшать свой стиль вождения c дальнейшей возможностью экономить на страховании, сообщается в пресс-релизе страховщика.

"АХА Drive – это инновация, которая прошла успешное тестирование во многих странах мира, и сегодня мы рады предложить ее бесплатно украинцам. Наблюдая за неутешительной статистикой происходящих ДТП в Украине, мы понимаем, что наша задача, как автостраховщика номер один на рынке, лежит значительно глубже – в предотвращении наступления подобных событий. Для того чтобы мотивировать как можно большее количество пользователей установить АХА Drive на смартфоны и повышать безопасность своего стиля вождения, мы также предлагаем возможность в дальнейшем экономить на автостраховании в зависимости от набранного скоринга", – прокомментировал запуск приложения вице-президент СК Максим Межебицкий, слова которого приводятся в тексте.

Как отмечается в пресс-релизе, приложение анализирует манеру вождения, измеряет ускорения, торможения и повороты, а также предлагает пользователям персональные советы по обеспечению безопасности на дороге.

Так, сегодня база данных приложения состоит из более чем 600 персональных советов, которые учитывают, как персональные характеристики вождения, так и условия внешней среды: погоду, тип дороги, время суток и прочее. Его интерфейс интерактивен, что дает возможность пользователям вносить свой вклад в приложение, оценивая советы. Таким образом, приложение фокусируется на предотвращении рисков, которые могут произойти в дороге с водителем.

СК "АХА Страхование" работает на страховом рынке Украины с 1994 года. Предлагает широкий ассортимент продуктов добровольного и обязательного страхования. Входит в международную финансовую группу АХА (Франция).