ЕБРР предоставит "ОТП Лизинг" трехлетний гривневый кредит в эквиваленте $20 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит "ОТП Лизинг" (дочерняя компания ОТП Банка, входящего в венгерскую OTP Group - ИФ) трехлетний гивневый кредит в эквиваленте $20 млн, сообщается на веб-сайте ЕБРР.

Средства предоставляются для расширения финансирования украинских частных компаний, в том числе малого и среднего бизнеса в рамках соответствующей программы ЕБРР.

Другие условия предоставления кредита в сообщении не раскрываются.

"ОТП Лизинг" основана в июне 2008 года как дочернее предприятие ОТП Банк. Компания предоставляет полный спектр лизинговых услуг, работает с ведущими производителями техники, оборудования и автотранспорта.