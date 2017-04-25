СКМ оставила прибыль глинодобытчика "Веско" за 2016г нераспределенной

Акционеры ПАО "Веско" (Дружковка Донецкой обл.), контролируемого ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) через дочку Vesco Limited (Кипр), приняли решение оставить чистую прибыль предприятия за 2016 год нераспределенной.

"24 апреля 2017 года состоялось собрание акционеров ПАО "Веско". На собрании акционеров было принято решение прибыль оставить нераспределенной, в связи с чем начисление и выплата дивидендов проводиться не будет", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании во вторник.

На собрании акционеры планировали, в частности, рассмотреть вопрос распределения прибыли и выплаты дивидендов по итогам работы в 2016 году.

Как сообщалось, ПАО "Веско" в 2016 году сократило чистую прибыль на 29,3% по сравнению с 2015 годом – до 374,211 млн грн. Нераспределенная прибыль к концу года составила 1 млрд 595,787 млн грн.

Активы предприятия в 2016 году увеличились на 27,6% - до 2 млрд 1,659 млн грн, в том числе основные средства - на 9,3%, до 292,921 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность компании выросла на 34,5% - до 1 млрд 243,531 млн грн.

Текущие обязательства увеличились на 22,5% – до 287,374 млн грн, долгосрочные – на 10,7%, до 63,657 млн грн.

Штат работников "Веско" в 2016 году увеличился на 2,7% - до 1,218 тыс. чел.

ПАО "Веско" (до 2009 года – АОЗТ) создано в 1994 году путем преобразования арендного предприятия "Веселовский рудник по добыче огнеупорных глин", основанного на базе одноименного рудника, выведенного в отдельное производство из состава Дружковского рудоуправления треста "Огнеупорнеруд" в 1967 году.

"Веско" является крупнейшим в Украине предприятием по открытой добыче глин, обладающих высокой пластичностью, белым цветом и прочностью после обжига, используемых для производства керамической плитки, фарфора, фаянса, стекла, хрусталя, электроизоляторов, санфаянса, кирпича и черепицы.

По данным Нацдепозитария Украины на четвертый квартал 2016 года, компания Vesco Limited владеет 96,4358% акций предприятия.

Уставный капитал ПАО "Веско" - 57,553 млн грн.