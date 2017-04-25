Агрохолдинг "Мрия" с начала 2017г закупил новую технику на $7,2 млн

Агрохолдинг "Мрия" с начала 2017 года закупил в свой технический парк 38 единиц техники общей стоимостью $7,2 млн, сообщается в пресс-релизе компании во вторник.

"Несмотря на ежегодные закупки, потребность в технике остается достаточно высокой. Предыдущие собственники и менеджмент компании незадолго до дефолта вывели из "Мрии" более 1 тыс. единиц техники, оставив компанию с практически пустым техническим парком. С 2015 года мы уже инвестировали в его восстановление $21 млн", - цитируется в сообщении операционный директор компании Андрей Григоров.

По его словам, на этот год под закупку техники запланировано $10 млн, а полностью покрыть дефицит в технике "Мрия" планирует у 2019 году.

Как сообщалось в планах агрохолдинга в этом году обработать 85,4 тыс. га яровых и 55 тыс. га озимых культур. В приоритете среди яровых – подсолнечник, кукуруза и соя, которыми должны засеять 32 тыс. га, 20,3 тыс. га и 17 тыс. га соответственно.

Кроме того, "Мрия" впервые после смены собственников вводит в севооборот сахарную свеклу, которой засеют площадь в 3,5 тыс. га в Тернопольской области под потребности ООО "Радеховский сахар".

Агрохолдинг "Мрия" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году Иваном Гутой. На сегодняшний день его земельный банк составляет 180 тыс. га, расположенных в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Ривненской областях. Выращивает пшеницу, подсолнечник, картофель, кукурузу, сою, рапс, ячмень, горох, гречиху и сорго.

В августе 2014 года "Мрия" сообщила о просроченной выплате около $9 млн процентного дохода и около $120 млн в счет погашения долга по ее обязательствам. Совокупная задолженность перед всеми финансовыми кредиторами с учетом гарантий, предоставленных связанным с семьей Гут компаниям, на момент объявления дефолта агрохолдинга составляла около $1,3 млрд.

В начале февраля 2015 года операционный контроль над ним перешел к кредиторам, которые избрали новое руководство, а в сентябре 2016 года комитеты кредиторов и бондхолдеров агрохолдинга согласовали условия реструктуризации долгового портфеля компании, который в настоящее время составляет $1,1 млрд.

По факту мошенничества возбужден ряд уголовных дел. Сын Ивана Гуты – Николай объявлен в розыск по линии Интерпола.